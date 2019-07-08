Kağıthane'de tekstil fabrikasında yangın
1 saat önce
KAĞITHANE'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Çağlayan
Mahallesi Okul Yolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının 2. katında yangın çıktı. Saat 09.30'da tadilat çalışmaları sırasında kartonpiyerlerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenilen yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- İstanbul
Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi
Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan KADEM çıkışı: Soros projeleri iftirası vebaldir
Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı