Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de tekstil fabrikasında yangın
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Kağıthane'de tekstil fabrikasında yangın

1 saat önce

KAĞITHANE'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kağıthane'de tekstil fabrikasında yangın, System.String[]


KAĞITHANE'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Çağlayan Mahallesi Okul Yolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının 2. katında yangın çıktı. Saat 09.30'da tadilat çalışmaları sırasında kartonpiyerlerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenilen yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:55 Kaynak: DHA
Çağlayan, Güncel
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