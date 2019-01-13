Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Telefon Hırsızı Kameraya Yakalandı

Kağıthane'de Telefon Hırsızı Kameraya Yakalandı

1 saat önce

İstanbul DHA Kağıthane'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yakalandı.

Kağıthane'de Telefon Hırsızı Kameraya Yakalandı, System.String[]
İstanbul DHA 

Kağıthane'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Kağıthane, Sultanselim Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan elektronik eşya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana telefonla konuşarak giren bir kişi çalışanların yoğunluğunu fırsat bilerek masanın üzerine şarja bırakılmış telefonu önce telefonu kendine çekti. Ardından telefonu alıp soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:  

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelinin telefonla konuşarak dükkana girmesi

-telefonu alması

-Dışarı çıkması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kağıthane, Güncel
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