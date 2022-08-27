İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Taksi ile gelip aracın jant kapağı çaldı

Kağıthane'de ticari taksi sürücüsü, kendi aracının görüntüsünü beğenmediği gerekçesiyle park halindeki bir otomobilin jant kapaklarını çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan taksici tutuklandı. Şahıs ifadesinde, "Taksimin görüntüsü hoş değildi, güzelleştirmek istedim" dediği öğrenildi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen olayda, taksiyle gelen bir şahıs park halindeki otomobilin iki jant kapağını da çaldı. Olayın ardından sabah işe gitmek için aracına gelen sahibi jant kapaklarının olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Gördüğü manzara karşısında şoke olan adam soluğu emniyette aldı.

Kağıthane polisi hırsız taksiciyi yakaladı

Adamın şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda bir şahsın taksi ile gelerek park halindeki otomobilin jant kapaklarını sökerek taksinin bagajına koyduğu görüldü. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın Cengiz Ş. (53), olduğunu yerdir etti. Devam eden çalışmalarda hırsız, geçtiğimiz Çarşamba günü yakalandı.

"Taksimin görüntüsü hoş değildi, güzelleştirmek istedim"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ticari taksi şoförü Cengiz Ş. emniyette verdiği ifadesinde, "Kullandığım taksinin jant kapaklarından ötürü kötü bir görüntüsü vardı. Göze hoş gelmediği için güzelleştirmek istedim. Sabaha karşı bir müşteriyi bıraktıktan sonra bir aracın yanında durdum. 2 adet jant kapağını alarak aracımın bagajına koydum. Ancak daha sonra pişman olup geri dönerek aynı sokağa bıraktım" dedi.

Hırsız taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan suç kaydı bulunan Cengiz Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "otodan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL