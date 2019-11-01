Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı

Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Hasdal istikametine seyir halindeki 34 RL 6752 plakalı otomobil, R.Y. idaresindeki 34 BFV 699 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 34 TG 3039 plakalı otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü R.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden arkadaşının yardımıyla çıkarılan sürücü R.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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