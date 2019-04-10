Kağıthane'de Trafik Kazası

Kağıthane'de bir servis minibüsü yol kenarındaki bariyere çarptıktan başka bir otomobile çarpıp devrildi.

Kağıthane'de bir servis minibüsü yol kenarındaki bariyere çarptıktan başka bir otomobile çarpıp devrildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanından Kağıthane istikametine seyreden Salih Sait Budaras yönetimindeki 34 LDP 421 plakalı servis minibüsü, Hasdal mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından aynı istikamette seyreden 34 PN 4876 plakalı otomobile çarparak devrildi.



Devrilen minibüsün sürücüsü Budaras ve çarptığı otomobilin sürücüsü Hakan Özdemir kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Özdemir idaresindeki otomobilde bulunan iki yolcu yaralandı.



Otomobildeki yaralılardan birinin araç içerisinde sıkışması üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, otomobildeki diğer yaralıyla birlikte hastaneye götürüldü.



Kaza nedeniyle yol üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı

Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı