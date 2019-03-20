Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Trafo Patladı, Vatandaş Kendini Sokağa Attı

Kağıthane'de Trafo Patladı, Vatandaş Kendini Sokağa Attı

50 dakika önce

Kağıthane'de, sokakta patlayan trafo vatandaşı sokağa döktü.

Kağıthane'de Trafo Patladı, Vatandaş Kendini Sokağa Attı, System.String[]


Kağıthane'de, sokakta patlayan  trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.

Sokak sakinlerinden Muhammet  Kalaycı, "Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Market zincirinden dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Marketten detay görüntü

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

- Polis ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Marketin deposundan duman çıkması

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kağıthane, Güncel
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