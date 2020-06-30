Kağıthane'de tünelde asker uğurlamasına 5 gözaltı - Son Dakika

Ali AKSOYER/ KAĞITHANE'de asker uğurlama konvoyunda tünelde trafiği kapatan 5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılmak üzere karakola teslim edilen şüphelilere sosyal mesafe kuralını ihlal ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 17 bin 220 lira para cezası kesildi.

Kağıthane'de geçen akşam asker uğurlama konvoyunda tünelde trafiği kapatan 34 DY 9274 plakalı araç sürücüsü A.B., 53 RU 494 plakalı araç sürücüsü M.A.M., 34 LS 8292 plakalı araç sürücüsü C.Y., 52 AY 766 plakalı araç sürücüsü E.K. ve 34 TD 911 plakalı araç sürücüsü M.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.