Kağıthane'de tünelde asker uğurlamasına 5 gözaltı - Son Dakika

Kağıthane'de tünelde asker uğurlamasına 5 gözaltı

Ali AKSOYER / KAĞITHANE'de asker uğurlama konvoyunda tünelde trafiği kapatan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/ KAĞITHANE'de asker uğurlama konvoyunda tünelde trafiği kapatan 5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılmak üzere karakola teslim edilen şüphelilere sosyal mesafe kuralını ihlal ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 17 bin 220 lira para cezası kesildi.

Kağıthane'de geçen akşam asker uğurlama konvoyunda tünelde trafiği kapatan 34 DY 9274 plakalı araç sürücüsü A.B., 53 RU 494 plakalı araç sürücüsü M.A.M., 34 LS 8292 plakalı araç sürücüsü C.Y., 52 AY 766 plakalı araç sürücüsü E.K. ve 34 TD 911 plakalı araç sürücüsü M.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

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5 şüpheliye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu uğurlamaların yasaklanması tedbirine aykırı davranışları nedeniyle, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 sürücüye Umumi Hıfzıssıhha kanunu 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 3 bin 180'er lira İdari Para Cezası kesildi. Akan trafiği durduran sürücülere ayrıca 2918 sayı Karayolları Trafik Kanununun 56/1-d (Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak) maddesine istinaden 132'şer lira, 73/a maddesine (karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek) maddesine istinaden 132 TL, toplamda 264'er lira Trafik İdari Para Cezası kesildi. 5 şüpheliye toplamda 17 bin 220 lira para cezası kesildi. Sürücüler haklarında adli işlem yapılmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine teslim edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de tünelde asker uğurlamasına 5 gözaltı - Son Dakika

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