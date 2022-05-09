KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

09.05.2022 15:39

KAĞITHANE'de, polis ekiplerinin silah ticareti yapıldığına yönelik bir evde yaptığı aramada, 11 bin 150 lira, 21 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mermi ve uçaksavar fişeği ele geçirildi.

KAĞITHANE'de, polis ekiplerinin silah ticareti yapıldığına yönelik bir evde yaptığı aramada, 11 bin 150 lira, 21 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mermi ve uçaksavar fişeği ele geçirildi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, saat 18.50 sıralarında, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde, O.T. isimli şüphelinin silah ticareti yaptığı bilgisine üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Bu sırada evde bulunan O.T., polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 21 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, bir adet 7.65mm tabanca ve tabancaya ait şarjör, 500 adet 9mm fişek, bin 850 adet 7.65mm fişek, bir adet uçaksavar fişeği, 47 adet 7.62mm fişek, bir adet pres makinası, 11 bin 150 lira ve çok sayıda silah yapımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli O.T., "Silah İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE UÇAKSAVAR FİŞEĞİ VE 21 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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