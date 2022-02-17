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Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı - Son Dakika

Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı

17.02.2022 10:45
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyi kargo süsü vererek sattığı öğrenilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu maddeyi kargo süsü vererek sattığı öğrenilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Kargo şirketi görünümlü işyerine düzenlenen baskında asma tavanının LED aydınlatma boşluğunda 106 gram eroin, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 800 lira ele geçirildi. Gözaltına iki şüpheli de emniyete götürüldü.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipler Ortabayır, Harmantepe, Gültepe ve Yahya Kemal Mahalleleri'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan Türkmenistan uyruklu şahıslar, Adil isimli Türkmen bir şahıs adına çalıştıklarını itiraf etti. Adil isimli şahsın, Türkmenistan uyruklu şahıslara satmaları için eroin tedarik ettiği bilgisi alındı.

Kargo şirketi görünümlü işyeri izlemeye alındı

Türkiye-Türkmenistan arası kargo işi yaptığı ve uyuşturucu maddeyi de kargo süsü vererek sevkiyatı yaptığı öğrenilen Adil isimli şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis şüphelileri adım adım takip etti. Operasyon kapsamında Şişli'deki Türkmenistan Kargo isimli işyeri de izlemeye alındı. Kimliği Adilbek A. olduğu belirlenen şüphelinin kargo şirketi görünümlü işyerinde arama yapıldı. Öte yandan operasyon ise kameralara yansıdı.

Asma tavanın kartonpiyerinden uyuşturucu çıktı

İşyerinde arama yapan polis ekipleri asma tavanının LED aydınlatma boşluğunda 106 gram eroin, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 800 lira ele geçirildi. Kargoda bulunan Adilbek A. ve kargoda sorumlu Batrygeldi C. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Öte yandan şüphelilerin evlerine daha önceden yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu, hassas terazi ve pasaport ele geçirildiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı
Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı

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Uyuşturucu, Kağıthane, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de uluslararası kargo süsüyle uyuşturucu sevkiyatı: Asma tavandan eroin çıktı - Son Dakika
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