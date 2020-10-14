Belediyeden öğrencilere eğitim yardımı; başvurular başladı - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi, öğrencilere verdiği 850 TL'lik eğitim yardımı için başvuruların başladığını duyurdu. Kagıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öğrencilerimiz en verimli çağlarında maddi mazeretlerle hiçbir konudan geri kalmamalılar. Gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarında her zaman yanlarındayız." dedi.

Kağıthane Belediyesi, öğrencilere dönem içinde bir defaya mahsus sağlanacak 850 TL'lik maddi destek için başvuru şartlarını ve istenen belgeleri belediyenin 'www.kagithane.istanbul' adlı internet sitesinde açıkladı. Belediye, başvuruda bulunacak üniversite veya yüksek lisans öğrencilerinin kendisi, anne veya babasından en az bir kişinin Kağıthane sınırlarında ikamet etmesi, öğrencinin İstanbul dışında 4 yıllık devlet üniversitesinde okuması, sınıf tekrarı yapmamış olması, ailede kişi başına düşen gelirin net 1.950 TL üzerinde olmaması gerektiğini duyurdu.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili; "Pandemi nedeniyle her ne kadar öğrencilerimiz uzaktan eğitim görse de; yine kira ödemeye, kitap ve kırtasiye araçlarını alıp kullanmaya devam ediyorlar. Okula gidemeseler de sosyal hayatın içindeler. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemezdik. Bu yıl da eğitim yardımlarımızla öğrencilerimize ve ailelerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz en verimli çağlarında maddi mazeretlerle hiçbir konudan geri kalmamalılar. Gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatlarında her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Öğrenciler 23 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler. Belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan öğrencilerin ayrıca gerekli evraklarını, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gelerek teslim etmeleri gerekiyor."