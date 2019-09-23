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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Eyüpsultan Caddesi üzerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polis, iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını görmesi üzerine şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan Fırat G'nin (39) Sercan A'dan (28) uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 14 gram eroin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 860 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat G. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Sercan A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kağıthane, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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