Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve C.İ.Ş. hakkında ev hapsi uygulanırken, O.B. ve S.C.T. tutuklandı.

Baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 359 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 5 cep telefonu ve 4 bin 960 lira bulundu.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen ekipler, 22 Temmuz'da gece saatlerinde adrese baskın düzenledi.

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