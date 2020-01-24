Kağıthane'de vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler - Son Dakika
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Kağıthane'de vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

6 saat önce

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHAKağıthane'de freni patlayan çekici 6 otomobile vurarak durabildi.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de freni patlayan çekici 6 otomobile vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Çağlayan Kağıthane Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Duran'ın kullandığı 34 RPS 99 plakalı bir araç taşıyan çekici yokuş aşağı giderken freni patladı. Frene basmasına rağmen aracını durduramayan Sebahattin Duran, yol üzerinde park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Kağıthane Caddesi Kağıthane istikameti kapandı.

ARAZİ ARACIYLA ÇEKTİLER

Vatandaşlar tarafından halat bağlanan çekici, arazi aracıyla yoldan çekildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapanan yol çekicinin yoldan çekilmesiyle normale döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARAÇLARA VURARAK DURABİLDİ

Çekicinin sürücüsü Sebahattin Duran Frenim tutmadı. Önümde minibüs vardı onlara vurmamak için sağa manevra yaptım. Fren yine tutmayınca park halindeki 5 araca vurarak durabildim diye konuştu.

BAKTIM YOKUŞ AŞAĞIYA GELİYOR

Kazaya karışan ve aynası kırılan Sezen Uslu Çekicinin freni boşalmış.Ben çekicinin arkasından geliyordum. Bir an bir dengesizlik olduğunu düşündüm. Önünden geçmek istedim. Baktım yokuş aşağıya doğru geliyor kaçamaya çalıştım ama aynamı kırarak gitti. Verilmiş sadakamız varmış bir sürü araca vurarak durabildi. Şuan 7 araçta hasar var dedi.

Kağıthane'de vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

Kağıthane, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
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