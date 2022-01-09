KAĞITHANE'DE YABANCI UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI - Son Dakika

KAĞITAHNE'de gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu uyuşturucu satıcısı yakalanırken, evinde yapılan aramalarda hap ve serum şeklinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Telsizler Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, önceki gün saat 22.00 sıralarında yabancı uyruklu M.M.H.'nin evine baskın düzenledi. Baskında M.M.H. yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda 4 gram mariuana, 53 tablet halinde 550 adet uyuşturucu hap, 17 adet serum şeklinde uyuşturucu madde, bin 55 ABD Doları, 10 Paund, 10 Kanada Doları, 2 bin 490 TL ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.H., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.