Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem nedeni ile Kağıthane İlçesi'nde bir bina yan yattı.

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi.