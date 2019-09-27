Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi

21 dakika önce

Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem nedeni ile Kağıthane İlçesi'nde bir bina yan yattı.

Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem nedeni ile Kağıthane İlçesi'nde bir bina yan yattı.

İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi.

Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi

Kağıthane, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7,5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: 20 gün sürebilir Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 00:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]