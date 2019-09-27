Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi
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Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem nedeni ile Kağıthane İlçesi'nde bir bina yan yattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
Kağıthane'de yan yatan bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem nedeni ile Kağıthane İlçesi'nde bir bina yan yattı.
İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetinde depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi.
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