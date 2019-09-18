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Kağıthane'de yangın

1 saat önce

Kağıthane'de bir lokantanın bacasında çıkan ve üst katlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kağıthane'de bir lokantanın bacasında çıkan ve üst katlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katında bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara da yayıldı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, binada hasara yol açtı.

Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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