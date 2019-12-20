KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1) - Son Dakika

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KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1)
6 saat önce
Özgür EREN / İSTANBUL DHAKağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:55 Kaynak: DHA
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Kağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan anne ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Kurtarma anları
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