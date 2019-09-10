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- Kağıthane'de yangın paniği

1 saat önce

- Kağıthane'de yangın paniğiİSTANBUL - Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı.

- Kağıthane'de yangın paniği

İSTANBUL - Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 13: 00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede tüm eve yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangında müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Kağıthane'de yangın paniği

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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