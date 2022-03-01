Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı

01.03.2022 11:52

- Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı Çatıdan çıkan dumanlar vatandaşları korkuttu, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü Kağıthane'de tek katlı bir işyerinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

- Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı

Çatıdan çıkan dumanlar vatandaşları korkuttu, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü

İSTANBUL - Kağıthane'de tek katlı bir işyerinin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Çatıdan yükselen dumanlar nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki tek katlı bir işyerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya hem yerden hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölü ve yaralananın olmadığı yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı bekledi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı

YORUMLAR
500
KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kağıthane, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:52:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de yangın paniği: İşyerinin çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement