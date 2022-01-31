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KAĞITHANE'DE YANGIN SONRASI MAHALLE SAKİNLERİNİN "TİNERCİ" İSYANI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE YANGIN SONRASI MAHALLE SAKİNLERİNİN "TİNERCİ" İSYANI

31.01.2022 16:29
KAĞITHANE'DE YANGIN SONRASI MAHALLE SAKİNLERİNİN "TİNERCİ" İSYANI

KAĞITHANE'de gecekondu çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri, uçucu madde bağımlılarını suçladı.

KAĞITHANE'de gecekondu çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri, uçucu madde bağımlılarını suçladı. Mahalle sakini, "Tinerciler girip çıkıyordu. Biz polisleri arıyoruz. Gelip bakmıyorlar bile" dedi.

Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak üzerinde bulunan boş gecekonduda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine Kağıthane, Şişli ve Seyrantepe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri, gecekondunun uçucu madde bağımlıları tarafından yakıldığını iddia etti

"TİNERCİLER YÜZÜNDEN UYKU UYUYAMIYORUZ"

Yanan gecekondunun bitişiğindeki gecekonduda oturan Gülümser Yiğit, "Burası boş bir evdi. Tinerciler girip çıkıyordu. Akşamları, geceleri girip çıkıyorlardı. Her zaman geliyor bu tinerciler. Biz polisleri arıyoruz. Gelip bakmıyorlar bile. Kaç kere polise müracaat ettik ama bakmadılar. Aşağıda da bir evi yaktılar. Bugün de burayı yaktılar. Bunlardan tedirgin oluyoruz. Ben kaç kere çuval sırtlarında gördüm. Çaldıkları televizyon vardı. Camdan baktım ben sokaktan geçerken. Onlar yüzünden uyku uyuyamıyoruz. Dumandan çıkamadım. Yukarıya gelemedim" dedi.

"BİZE 'SİZİ DE İÇİNDE YAKARIZ' DİYORLARGecekonduya sürekli madde bağımlılarının geldiğini söyleyen Fatma Öztürk "Ben yazları köyde kalıyorum. Köyde kaldığım zaman gelip iki defa televizyonumu çaldılar. Hırsızı kapıda yakaladım. Bizi yakarlar diye korktum. Benim beyim zaten Alzheimer. Buraya tinerciler geliyor. Çöp konteynerine çöp atmaya çıktım. Baktım üç kişi evden çıkıyor. Ama bana yiyecek gibi bakıyorlardı. Eve zor kaçtım. Onlardan korkuyorum. Bize 'sizi evin içinde yakarız' diyorlar. Biz çok korkuyoruz. Burada tinerciler kalıyor. Başka kimsenin yakacağını zannetmiyorum" diye konuştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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Gecekondu, Kağıthane, Hamidiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE YANGIN SONRASI MAHALLE SAKİNLERİNİN 'TİNERCİ' İSYANI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE YANGIN SONRASI MAHALLE SAKİNLERİNİN "TİNERCİ" İSYANI - Son Dakika
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