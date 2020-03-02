KAĞITHANE'DE YANGINDA CAN PAZARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE YANGINDA CAN PAZARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (2) - Son Dakika

KAĞITHANE'DE YANGINDA CAN PAZARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (2)

6 saat önce

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

KAĞITHANE'DE YANGINDA CAN PAZARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (2), System.String[]

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilene bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Atlama anı (dört farklı açı)

-Battaniyeye düşmesi

-Vatandaşların kadını götürmesi

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi


- İstanbul
Kağıthane, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
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