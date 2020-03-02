KAĞITHANE'DE YANGINDA CAN PAZARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (2) - Son Dakika

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KAĞITHANE'DE YANGINDA CAN PAZARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (2)
6 saat önce
Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilene bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu kamerası
-Atlama anı (dört farklı açı)
-Battaniyeye düşmesi
-Vatandaşların kadını götürmesi
-İtfaiyenin alevlere müdahalesi
- İstanbul
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