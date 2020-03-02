KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (1) - Son Dakika

KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (1)

6 saat önce

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (1), System.String[]

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Atlama anı (İki farklı açı)


- İstanbul
Kağıthane, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
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