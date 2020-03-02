KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (1) - Son Dakika

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KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (1)
6 saat önce
Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu kamerası
-Atlama anı (İki farklı açı)
- İstanbul
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