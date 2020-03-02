Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika

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Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı
6 saat önce
KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
KAGITHANE Çağlayan
Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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