Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı

6 saat önce

KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı, System.String[]
KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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