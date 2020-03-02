Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı (2) - Son Dakika

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Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı (2)
7 saat önce
KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
KAGITHANE Çağlayan
Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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