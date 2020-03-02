Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı (2) - Son Dakika

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı (2)

7 saat önce

KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı (2), System.String[]
KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


- İstanbul
Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
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