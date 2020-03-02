Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı

7 saat önce

KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (3) (Atlama anı farklı açı)

KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (3) (Atlama anı farklı açı)

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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