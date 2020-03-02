Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika
Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı
7 saat önce
KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (3) (Atlama anı farklı açı)
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (3) (Atlama anı farklı açı)
Son Dakika İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek 17 gündür aranan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu