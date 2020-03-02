Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika

KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (4) (Atlama anı farklı açı)

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