Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı - Son Dakika

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Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan, aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı
16 dakika önce
KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (4) (Atlama anı farklı açı)
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'DE YANGINDA DEHŞET ANLARI; ÇATIDAN, AŞAĞIDA AÇILAN BATTANİYEYE BÖYLE ATLADI (4) (Atlama anı farklı açı)
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