KAĞITHANE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN VE KIZINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN VE KIZINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN VE KIZINI İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

KAĞITHANE'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

KAĞITHANE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN VE KIZINI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]
KAĞITHANE'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan ve aşağıya inemeyen baba, küçük kızını ve hamile eşini alıp çatıya çıktı. Baba, kızı ve hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan'da 2 katlı binanın giriş katında sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadakiler mahalle sakinlerinin uyarısı ile dışarıya çıktı. Üst katta oturan ve yangına uykuda yakalanan bir baba, küçük kızı ve hamile kadın yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince evlerinde mahsur kaldı. Baba dumandan etkilenmemek için kızını ve eşini yanına alan adam çatıya çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıya sığınan baba, hamile eşi ve küçük kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp aşağıya indirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansa alınan küçük kız ve hamile anneye ilk müdahale yapılıp oksijen verildi. Hamile kadın ve kızı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan yerde kimsenin yaşamadığı belirtilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü

(CEP TELEFONU)

-Alevli yangın

-Yangın yerinde toplanan vatandaşlar

- İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Üst katta mahsur kalıp çatıya çıkan adam

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin üst kattan kurtardığı küçük kız

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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