Kağıthane'de yangında mahsur kalan hamile kadın ve kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika

KAĞITHANE'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan ve aşağıya inemeyen baba, küçük kızını ve hamile eşini alıp çatıya çıktı. Baba, kızı ve hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan'da 2 katlı binanın giriş katında sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadakiler mahalle sakinlerinin uyarısı ile dışarıya çıktı. Üst katta oturan ve yangına uykuda yakalanan bir baba, küçük kızı ve hamile kadın yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince evlerinde mahsur kaldı. Baba dumandan etkilenmemek için kızını ve eşini yanına alan adam çatıya çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıya sığınan baba, hamile eşi ve küçük kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp aşağıya indirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansa alınan küçük kız ve hamile anneye ilk müdahale yapılıp oksijen verildi. Hamile kadın ve kızı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın çıkan yerde kimsenin yaşamadığı belirtilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- İstanbul