Son dakika haberleri | Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti operasyonu
16.03.2021 12:02
Son dakika haber... Ali Çağlar TINBEK / KAĞITHANE'de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 7 adet ruhsatsız silah, 7 adet şarjör ve 107 adet fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Ali Çağlar TINBEK/
KAĞITHANE'de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 7 adet ruhsatsız silah, 7 adet şarjör ve 107 adet fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Kağıthane Hamidiye
Mahallesi'nde bulunan adreste yasa dışı silah satışı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen polis ekipleri, dün saat 21.50 sıralarında tespit edilen adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 107 adet fişek ve silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda adreste bulunan şüpheli B.G. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi