Kağıthane'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kağıthane'de yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Telsizler Mahallesi'ndeki bir adreste silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese 7 Mayıs'ta baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan O.T'yi kovalamacanın ardından gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda da farklı markalarda 22 tabanca, farklı tür ve ebatlarda binlerce mermi, 11 bin 150 lira para ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirildi.