Kağıthane'de yaşanan trafik kavgası kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de yaşanan trafik kavgası kamerada

06.08.2023 11:04

Kağıthane'de bir aracın diğer aracın önüne hızlı çıkmasından dolayı iki sürücü arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte iki şahısta araçlarından inerken, sürücülerden birisi önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı ardından da diğer sürücüye attığı yumrukla yere devirerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sularında meydana geldi.

Kağıthane'de yaşanan trafik kavgası kamerada
İSTANBUL - Kağıthane'de bir aracın diğer aracın önüne hızlı çıkmasından dolayı iki sürücü arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte iki şahısta araçlarından inerken, sürücülerden birisi önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı ardından da diğer sürücüye attığı yumrukla yere devirerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan birisinin diğerinin önüne hızlı çıkmasından dolayı iki araç burun buruna geldi. Sürücülerin araçlarından inmesinin ardından tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.Önce kadına sonra adama yumruk attıSürücülerden birisinin diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk atmasının ardından arbede çıktı. Yaşanan arbedede şahıs bu sefer diğer sürücüyü de yumruğuyla yere devirdi. Yaşananların ardından şahıs aracına binerek kaçarken, kadın kısa süre aracın peşine koşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, kavganın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan kavga vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kağıthane'de yaşanan trafik kavgası kamerada - Son Dakika


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