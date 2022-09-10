KAĞITHANE'DE YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI

10.09.2022 09:53

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Belediyenin yaz spor okullarında eğitim alan 10 bine yakın çocuk ve genç dönem sonu programında sertifika ve madalyalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den aldı.

Kağıthane Belediyesi çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı kalması, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve yeni arkadaşlar edinmesi adına bu yıl yaz spor okullarında 22 farklı branşta eğitimler verdi. Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde spor dallarını uygulayan 4-16 yaş aralığındaki öğrenciler, yüzme, tenis, badminton, modern ve geleneksel okçuluk, satranç, voleybol, buz pateni, basketbol, futbol, hentbol, taekwondo, karate, güreş, masa tenisi, jimnastik, futsal, atletizm, boks, dart, engelli basketbol ve engelli yüzme eğitimleri aldı. Belediye'nin Kağıthane Hasbahçe'de düzenlediği Yaz Spor Okulları kapanış törenine Kağıthane İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrenciler etkinlik alanında çeşitli spor dallarında gösteriler düzenledi.

'EVLATLARIMIZ HAFTANIN HER GÜNÜ YAZ SPOR OKULLARINDAN FAYDALANMIŞ OLDU'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Bu sene Kağıthane Belediyesi olarak 10 bin evladımız yaz spor okullarından 22 farklı branşla faydalandı. Evlatlarımız haftanın her günü yaz spor okullarından faydalanmış oldu. Futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine, buz pateninden jimnastiğe, güreşten okçuluğa kadar çok farklı branşlardan yararlandılar, yaz tatilini doyasıya geçirdiler. Ben burada şunu gördüm; ailelerimizin çocuklarının geleceğe hazırlanmasıyla ilgili spor okullarına kayıt yaptırdıklarını ve çocuklarını takip ettiklerini gördüm. Çocuklarımızı da 5 yaşından başlayarak 15-20 yaşına kadar sporla iştirak ettiklerini görmüş oldum. Çok kıymetli. Çocuklarımız burada belki hayatlarında ilk kez yaklaşık 10 bin kişinin de buluştuğu ortamda spor etkinlikleri yaptı. Milletle buluştular. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında da başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

YORUMLAR
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Kağıthane'de Yaz Spor Okulları kapanış töreni yapıldı Kağıthane'de Yaz Spor Okulları kapanış töreni yapıldı PROF. DR. SOMER: BOL VİRÜSLÜ ÇOK ZOR BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ PROF. DR. SOMER: BOL VİRÜSLÜ ÇOK ZOR BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ
Kaynak: DHA

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika
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