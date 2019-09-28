Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlama
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Kağıthane'de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlama

34 dakika önce

Kağıthane'de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlamaİSTANBUL - Kağıthane'deki Budak Sokak üzerinde meydana gelen doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu.

Kağıthane'de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlama

İSTANBUL - Kağıthane'deki Budak Sokak üzerinde meydana gelen doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu. Kontrol gerekçesiyle, sokak üzerinde apartmanların elektrik ve doğalgazları kesildi.

Olay, Kağıthane Gültepe Mahallesi Budak Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altında bulunan doğalgaz ve elektrik hatlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyarak paniğe kapılan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler apartmanlara giden doğalgaz kutularını kontrol etti. Doğalgaz kutularında sızıntıya rastlayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sokağa güvenlik şeridi çekti. Ayrıca sokaktaki apartmanları elektrik ve doğalgazları kesildi.

Ekipler, sorunu tespit etmek için kazı çalışmalarına başladı.

Kağıthane'de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlama

Kağıthane, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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