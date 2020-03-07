Kağıthane'de yeşil alanlar arttırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de yeşil alanlar arttırılıyor - Son Dakika

Kağıthane'de yeşil alanlar arttırılıyor

16 dakika önce

Baharın gelmesiyle birlikte Kağıthane'de ağaç dikme çalışmalarına ağırlık verildi.

Kağıthane'de yeşil alanlar arttırılıyor, System.String[]

Baharın gelmesiyle birlikte Kağıthane'de ağaç dikme çalışmalarına ağırlık verildi. Kağıthane Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programla 250'ye yakın fidan toprakla buluşturuldu.


Kağıthane Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kağıthane Kaymakamlığı arkasında bulunan yamaç alanda ağaç dikim programı gerçekleştirildi. Ladin, atkestanesi, servi ve erguvan gibi birçok farklı türde fidan toprakla buluşturuldu. Bin 500 metrekare kare alan içine yapılan dikimde 250'ye yakın fidan dikilerek can suyu verildi.


Ağaç dikimine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve 100'e yakın öğrenci katıldı.


Kağıthane'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Öztekin, "İlçemiz parklar ve yeşil alanlar konusunda İstanbul'un en ileri ilçelerinden biri. Biz de bunun sürdürülebilir olması ve daha yeşil bir Kağıthane için çalışmaya devam ediyoruz. Çevre konusundaki hassasiyetlerimiz çok fazla. İlçemizdeki park ve yeşil alan sayısını da giderek daha da arttıracak ve çocuklarımıza güzel bir Kağıthane miras bırakacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaymakamlık, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü

Son Dakika Haberleri
12:49 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi
11:54 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
11:41 Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi
11:23 Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü
11:42 Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 13:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de yeşil alanlar arttırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]