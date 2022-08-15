İstanbul'da güldüren sel manzaraları kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da güldüren sel manzaraları kamerada

15.08.2022 17:24
İstanbul'da güldüren sel manzaraları kamerada

Kağıthane'de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü.

Kağıthane'de yoğun yağış sonrasınca aracıyla sular altında kalan caddede mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Görenleri şaşkına döndüğü olay kameralara yansırken, bir başka vatandaş ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının adından mega kentte etkili olan sağanak yağış sonrasın yollar adeta göle döndü. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı. Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı. Görenlerin şaşkına döndüğü olayda Sedat Demirhan isimli bir vatandaş ise o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Bir başka vatandaş ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım"

Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, "Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, bende şaşırdım. Bende o anları görünce kaydettim. Bende sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm. Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kağıthane'nin durumu bayağı kötüydü, her yeri sel götürmüş. Belediye ekipleri gelip müdahale etmiş" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da güldüren sel manzaraları kamerada - Son Dakika

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