KAĞITHANE'DE YOL TARTIŞMASINDA DEHŞET ANLARI; 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI-1 - Son Dakika

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Zeki GÜNAL-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Kağıthane'de 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte parka götüren psikolog Uğur Balkoca, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında İBB'ye bağlı olduğu iddia edilen bir otomobilin sürücüsü tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı. O anlar doktor olan eşi Dilan Balkoca tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi.

Olay saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731 plakalı otomobilleriyle Kağıthane Belediyesi Has Bahçe Mesire alanına gitmek için yola çıktı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edildi.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİKLERİ SIRADA ARABANIN CAMINA TAŞ ATTI

Bir süre yoluna devam eden Balkoca'nın aracının önünü kesen Olcay Kurt, Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızının da içerisinde bulunduğu otomobile tekme ve yumruk attı. O anlar, doktor eşi Dilan Balkoca tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olcay Kurt'un kullandığı otomobilde bulunan Nazire İlbasan'ın o anlarda bir taraftan Olcay Kurt'u tutmaya çalışırken bir yandan da telefonla bir yerleri aradığı görüldü. Balkoca'ın aracıyla olay yerinden ayrılmaya çalıştığı anda ise, kendisini tutanların elinden kurtulan Olcay Kurt'un yerden aldığı taşı cama fırlattığı anlarda yine cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

SALDIRGAN VE YANINDAKİ KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından şikayetçi olan Balkoca ailesi, emniyette ifade verdikleri sırada, saldırıyı gerçekleştiren Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

BALKOCA AİLESİ YAŞANANLARI DHA'YA ANLATTI

Yaşananları anlatan Uğur Balkoca, "Benim eşim 11 haftalık hamile, 2 yaşında da bir kızımız var. Kızımızı parka götürüyorduk. Parka götürürken arkamızdan bir araç sürekli kornaya basarak, sıkıştırarak tuhaf davranışlarda bulundu. Daha sonra bir anda önümüze kırdı araba. Olay Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün oradaki ışıklardan dönerken oldu. Sonra şahıs arabadan indi, bir anda saldırmaya başladı. Eşimin ve kızımın olduğu tarafa yumruklarla saldırdı. Biz 'ne yapıyorsun dedik? Nedir yani? Uzaklaş' falan dedik. Arabanın her yerine vurdu. 'Ben İBB'de özel kalemde çalışıyorum. İmamoğlu'nun özel kalemiyim. Özel kalem müdürüyüm' gibi bir sürü şeyler söyledi. 'Sizi yaşatmayacağım, sizi öldüreceğim' gibi şeyler söyledi. Çok tuhaf bir öfke nöbetinde, eşim de arabanın içinde benimde tek amacım eşimi ve çocuğumu muhafaza altına almak. Kaçmaya çalışıyoruz olay yerinden. Saldırıyor çünkü çok agresif birisi, yanında da bir hanımefendi vardı. O da engel olmuyordu. O da 'sizi şikayet edeceğiz, arabada çocuk var, polise şikayet edeceğiz' diyerek bizi tahakküm altına almaya çalıştı. Eşim ağlıyor bir taraftan en sonunda arabanın içine granit parçası attı biz olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken. O arada eşim video çekmiş Allah'tan. Araba param parça, çocuğumuzun saçlarından cam ayıkladı eşim. Bu arada bizi sıkıştırdıkları araç, belediyeye ait üzerinde 153 işte, '16 milyon için çalışıyoruz' yani belediyeye ait bir hizmet aracı, bunu belediyenin imkanlarıyla ve o şeyi vardı zaten. Özel kalemim, sen kimsin çek kenara, polis çağıracağım falan, biz hiçbir şey yapmadık. Benim eşim hekim, ben psikoloğum bugüne kadar kimseye bir zararımız yok. Sadece tek amacımız çocuğumuzu parka götürmekti. Başka bir şey yok yani. Şahıslarında karakolda olduklarını biliyorum" dedi.

DİLAN BALKOCA: "ÇOCUK İÇİN KORKTUM, ÇOK KORKUNÇ ANLARDI BİZİM İÇİN"

Saldırı anlarını cep telefonu ile kaydeden Dr. Dilen Balkoca, korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "Evden parka gitmek üzere çıktık. Daha sonra Kağıthane yol ayrımından dönerken, arkamızdaki araba korna çalarak bizi taciz etmeye başladı. Daha sonra arabasıyla önümüze kırdı. Neden yavaş gittiğimiz konusunda büyük ihtimal sinirlendi. Daha sonra arabadan inip, 'ben Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürüyüm' şeklinde söylemlerde bulunup, hem yanındaki hanımefendi hem kendisi parmak sallayarak tehdit etti. Daha sonra beyefendi benim ve çocuğumun bulunduğu tarafa tekme attı. Daha sonra eşim uzaklaşmak üzere arabaya bindi. Biz oradan ayrılmaya çalışırken hanımefendi birkaç defa arabanın kapısını açmaya çalıştı. Biz ayrılmaya çalışırken adam, onu tutanların elinden kurtulup, taşı alarak ön sağ tarafa fırlattı ve arabanın içi, bizim üzerimiz cam oldu. Aşırı bir şekilde korktum. Çocuk için korktum. Elim ayağım titredi. Gerçekten çok korkunç anlardı bizim için. Hanımefendi biraz sakinleştirir diye düşünüyordum o da aksine parmak sallayıp tehdit etti bizi. Biz oradan uzaklaşalım gidelim artık derken kadın kapıyı açmaya çalışıyor. Baya korku dolu anlardı bizim için" diye konuştu.