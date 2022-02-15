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Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

15.02.2022 16:32

Gelen son dakika haberlerine göre KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDIAli Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHAKağıthane'de, haklarında yasal işlem yapan zabıta ekiplerine saldırdıkları ileri sürülen seyyar satıcı iki kardeş, kaçmalarının ardından peşlerine takılan polis ekiplerinin takibi...

KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA

Kağıthane'de, haklarında yasal işlem yapan zabıta ekiplerine saldırdıkları ileri sürülen seyyar satıcı iki kardeş, kaçmalarının ardından peşlerine takılan polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri, plakasız araçla izinsiz seyyar satıcılık yaptıkları gerekçesiyle Vedat K. ve Sedat K. kardeşler hakkında yasal işlem yapmak istedi. Bu nedenle görevliler ile iki kardeş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre iki kardeş, tehdit ettikleri 3 zabıta memuruna meyve kasalarını fırlatıp, yumrukla saldırdı. Vedat K. ve Sedat K. kardeşler ardından zabıta ekiplerine ait kamerayı da alıp kaçtı. Bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, plakasız araçla kaçan şüphelilerin peşine takıldı. Yapılan takibin ardından iki kardeş Emniyetevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin zabıta ekiplerinden alıp, yol kenarına attıkları kamera da bir vatandaş tarafından bulunarak ekiplere teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vedat K. ve Sedat K. kardeşler Görevli Memura Mukavemet ile Gasp suçlarından adliyeye sevk edildi. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

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Seyyar Satıcı, Kağıthane, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KAĞITHANE'DE ZABITAYA SALDIRAN SEYYAR SATICI İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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