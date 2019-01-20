Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Zincirleme Kaza

Kağıthane'de Zincirleme Kaza

1 saat önce

Kağıthane'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kağıthane'de Zincirleme Kaza, System.String[]


Kağıthane'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 12.30 sıralarında Okmeydanı E-80 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AP 1240 plakalı beton mikseri sürücüsü, seyir sırasında, önünde ilerleyen 34 BSF 078 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kendi etrafında dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 FV 9569 plakalı otomobil de miksere çarparak altına girdi. 

Kazada, yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu. 

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

- Araç sürücülerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

Okmeydanı, Kağıthane, Güncel
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