Kağıthane'de Zincirleme Kaza

KAĞITHANE'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

KAĞITHANE'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.



Olay saat 12.30 sıralarında Okmeydanı E-80 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AP 1240 plakalı beton mikseri sürücüsü, seyir sırasında, önünde ilerleyen 34 BSF 078 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kendi etrafında dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 FV 9569 plakalı otomobil de miksere çarparak altına girdi. Kazada, yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı

İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı