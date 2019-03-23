Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Okmeydanı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre aksadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:45 Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Kağıthane, Güncel
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