Kağıthane'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kağıthane
'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. D-100 Karayolu Okmeydanı
mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Edirne
istikametinde trafik bir süre aksadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:45 Kaynak: AA
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