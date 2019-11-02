Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralıİSTANBUL - Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, başka bir otomobili ile otobüse çarptı.

Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, başka bir otomobili ile otobüse çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi Hasdal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal istikametine seyir halinde ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen 34 RL 6752 plakalı otomobil, R.Y.'nin kullandığı 34 BFV 699 plakalı otomobil ile M.D'nin yönetimindeki 34 TG 3039 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bariyerlere çarparken, otomobil sürücüsü R.Y. yaralandı. Diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü R.Y, arkadaşının yardımıyla çıkarılarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Tek şeritten verilen trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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