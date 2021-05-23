Kağıthane'deki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, 22 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonda R.Ç'yi yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

İncelemede şüphelinin, geçen yıl M.A'nın bıçakla yaraladığı A.D'nin yakını R.Ç. (20) olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.A'nın (61), 20 Mayıs'ta Gürsel Mahallesi'ndeki otobüs durağı önünde silahla öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Kağıthane 'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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