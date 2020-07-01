Kağıthane'deki döner bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Kağıthane'deki döner bıçaklı kavga kamerada
Kağıthane'de iki grup arasında yaşanan döner bıçaklı kavga bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
Kağıthane
'de iki grup arasında yaşanan döner bıçaklı kavga
bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Yoldan geçen motosikletlilerin kavgayı ayırmak yerine izledikleri görüldü.
Olay, Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kişilerden biri döner bıçağıyla karşı tarafa saldırmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli kişilerin kavgayı ayırmak yerine izledikleri görüldü. Yaşanan o anlar ise mahalle sakini olduğu öğrenilen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokak arasında devam eden kavga bir süre sonra sona ererken kavgaya karışan kişiler ise olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:13 Kaynak: DHA
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