Kağıthane'deki feci kaza kamerada

Özgür EREN/ KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki araca ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında restoran çalışanı oldukları öğrenilen bir kadınla motokurye canlarını son anda kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre 34 BVC 819 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki 34 BPT plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra park halindeki otomobile de çarparak yan yatmasına neden oldu. Otomobil 2 araca daha çarparak dururken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kazada caddede bulunan restoranda çalışan ve molaya çıktığı öğrenilen bir kadın kaldırımda telefonuyla uğraşırken, üzerine gelen yan yatan otomobilden kıl payı kurtuldu. Yine aynı restoranda çalışan motokurye de kaldırımda üzerine gelen araçtan son anda kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken kaza nedeniyle 1 şerit trafiğe kapandı. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere götürdü.

"BURADA BU AKŞAM 4-5 TANE ÖLÜ DE OLABİLİRDİ"

Kaza sırasında restoranda yemek yiyen araç sahipleri araçlarının hurdaya döndüğü görünce şok geçirdiler. Uzun süre şoku üzerlerinden atamayan araç sahiplerini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cadde üzerinde restoran sahibi Adem Delice "Biz Türk milleti olarak gösterişi ve hızı seviyoruz. Bazı müşterilerimiz restorana yemek yemek için geliyor araçlarını yol üstüne bırakıyorlar. Ben bizim arkadaşlara da dedim ' buraya motosiklet bırakmayın diye. Gündüzleri bu caddeden çok hızlı hafriyat kamyonları geliyor. Bu direğin yanında bizim çalışanımızı Allah kurtarmış ve bizim diğer motosikletçi arkadaşımız. Aracı parçalanan araba yolda birisiyle yarışıyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Park halindeki bir arabayı direk ile duvar arasına sokuyor. Bir tane müşterimiz eşiyle yemek yemeğe gelmiş. Daha arabasını yeni almış. Haberi yoktu, yemek yerken biz bulduk haber verdik. 4-5 tane araç burada paramparça oldu. Ben burada yetkililerden şunu istiyorum, Allah göstermesin burada bu akşam 4-5 tane ölü de olabilirdi. Trafik ışıkları ya da set yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.