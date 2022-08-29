İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaraladı

29.08.2022 10:43

Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı.

Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan eline geçirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan saldırgan, bıçakla önünü kesip bindiği aracı da gasp ederek kaçmak istedi. Kağıthane polisi tarafından lastiğine ateş edilerek durdurulan aracın içerisindeki bıçaklı saldırgan kıskıvrak yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, gözaltına alınan saldırganın emniyette 38 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hasbahçe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

Engellinin aracını gasp edip kaçmaya çalıştı

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.'nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2'si polis 6 kişiyi bıçakla yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.'nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.'nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisini yakaladığı saldırgan suç makinesi çıktı

Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.'nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 38 kaydının olduğu ortaya çıktı. Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen saldırgan Hakan D.'ye "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama", suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Polis olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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