KAĞITHANE'DEKİ HASTANEDE YAPAY AKCİĞER CİHAZINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

KAĞITHANE'de diş doktorunun hastanedeki odasından yapay akciğer cihazını çalan şüpheli yakalandı. Doktorun 2.5 yaşındaki çocuğu için kullandığı cihazın çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde geçen Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Hastanede görevli bir diş doktorunun odasından 'yapay akciğer cihazının' çalındığı ihbarı üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmalar sonucunda şüpheli Ş.İ'nin Esenler'de ikamet ettiği belirlenerek, gözaltına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin, hırsızlık suçlarından toplam 16 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı . Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin 'yapay akciğer cihazını' çaldığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yapay akciğer cihazını diş doktoru İ.U'nun, 2.5 yaşındaki çocuğunun tedavisi için kullandığı öğrenildi. Şüphelinin doktorun odasına girerek cihazın bulunduğu çantayı çaldığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Güvenlik Kamerası)Şüphelinin hastane koridorunda yürümesiDoktorun odasına girerek cihazı çalmasıCihazı çalan şüphelinin hastaneden çıkışı(Aktüel Görüntü)Adliyeye sevk edilen şüpheli

- İstanbul