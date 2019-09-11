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Kağıthane'deki komşu kavgası kamerada

24 dakika önce

Kağıthane'de, komşu iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

Kağıthane'deki komşu kavgası kamerada, System.String[]

Kağıthane'de, komşu iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavga anları ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Harmantepe Mahallesi, Demir Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. Komşu iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taş, sopa ve silah kullanılan kavgada sokak savaş alanına döndü Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin silahla kulağından yaralandığı, silahın ise kurusıkı olarak tabir edilen silahlardan olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan aileleri yatıştırılarak kavgayı sonlandırdı. Yaralı 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, silahla yaralanan 1 kişi ise hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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Kavga anları (AMATÖR KAMERA)
Olay yeri
Polis ve sağlık ekipleri
Mahalle sakinleri
Genel ve detaylar

11.09.2019 - 01.54 Haber Kodu : 190911011


- İstanbul
Kağıthane, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:20 Kaynak: DHA
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