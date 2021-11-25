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Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi - Son Dakika

Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi

25.11.2021 17:14
Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi arazisinde yer alan ve mülkiyeti İBB'ye ait imara kapalı alanı, ısrar kararı olarak yeniden 25 yıllığına kuruma tahsis etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi arazisinde yer alan ve mülkiyeti İBB'ye ait imara kapalı alanı, ısrar kararı olarak yeniden 25 yıllığına kuruma tahsis etti.

İBB Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplandı.

Toplantıda, Osmanlı Arşiv Külliyesi'nde bulunan ve mülkiyeti İBB'ye ait arazinin tahsisi, İmamoğlu'nun kararı veto etmesinin ardından yeniden gündeme getirildi.

CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Devlet Arşivlerinin tahsis süresi dolduğu için haksız bir işgalin söz konusu olduğunu öne sürdü.

Bu sebeple İBB'nin kuruma 16 milyon lira civarında ecrimisil tahakkuk ettirdiğini hatırlatan Öztürk, kurumlar arasında yazışma olmadan konunun Meclis gündemine getirildiğini, bunun da teamüllere aykırı olduğunu söyledi.

"Bir kamu kurumu, başka bir kamu kurumuna ecrimisil yazamaz"

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Devlet Arşivlerinin imara kapalı bölümün tahsis süresi dolmadan önce İBB'ye başvurduğunu ancak belediyenin 2 yıl yazılara cevap vermediğini anlattı.

İBB'nin uygulamasını "kötülük" olarak niteleyen Kaynar, "İBB, Osmanlı arşivlerine işgalci muamelesi yaparak ecrimisil ihbarnamesi düzenlemiştir. Bu bir utanç tablosudur. Bize Osmanlı yadigarı olan arşivleri, Osmanlı yadigarı olan bütün belgelerin muhafaza edildiği arşiv müdürlüğü bu şekilde rencide edilip, işgalci pozisyonunda sunulmuştur. Yasal olarak bir kamu kurumu, başka bir kamu kurumuna ecrimisil yazamaz. Danıştayın onlarca kararı var." diye konuştu.

Kaynar, belediyeye ait arazinin külliyenin arka tarafında bayır niteliğinde bir bölüm olduğunu ve güvenlik gerekçesiyle çevrildiğini kaydetti.

Yapılanı "vicdansızlık" olarak tanımlayan Kaynar, geçmişteki bazı uygulamalardan örnekler vererek CHP'nin Osmanlı Devleti ile sorunu olduğunu savundu.

Bir kamu kurumunun bir başka kamu kurumuna ecrimisil yazıp işgalci muamelesi yapamayacağını aktaran Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

" Beylikdüzü'nde bir site var. Bu site kamu arazisini işgal etmiş vaziyette. Sayın Başkan'ın da ortağı olduğu şirket. Eğer İBB gerçekten kamunun hakkını, kamunun hukukunu korumak istiyorsa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortağı olduğu şirketinin işgal ettiği araziye gitsin. Bugün bu utanç tablosunu ortadan kaldırabilmek için Meclis tahsis kararı aldı."

İBB Başkanı İmamoğlu, Kaynar'ın sözlerini "gıybet" ve "yalan" olarak niteleyerek kınadığını söyledi.

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Esenler Belediyesinin daha önce İBB'ye bir ecrimisil çıkardığını ancak bunun mahkeme tarafından iptal edildiğini belirterek, teklife hayır oyu vereceklerini belirtti.

İmamoğlu'nun sözleri üzerine gerginlik yaşandı

Sakalar'ın konuşmasının ardından Kaynar yeniden söz talep ederken İBB Başkanı İmamoğlu, "Siz söylediniz söyleyeceğinizi. Yerine otur. Söz vereceğim sana. Sakin ol, derin nefes al." dedi.

Kaynar, "Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın Başkanım." ifadelerini kullanınca İmamoğlu, "Kapatın mikrofonunu." diyerek görevlilerden mikrofonu kapatmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İmamoğlu'nun AK Parti'li üyelere karşı "gereksiz" ifadesini kullandığını ifade ederek tepki gösterdi.

İmamoğlu ise AK Parti'lilere karşı böyle bir ifadesinin bulunmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İmamoğlu'nun AK Parti'li Muhammet Kaynar'ın mikrofonunu kapatmasını kınadı.

İmamoğlu'nun AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'ya dahi söz vermeye imtina ettiğini ifade eden Yılmaz, "Bu Meclis'teki en büyük grup olan AK Parti'nin Grup Başkanvekili'ne, mikrofonu verip vermeme konusunda imtina edildi. Ekrem Bey, İstanbul'da ve yurdumuzun çeşitli illerinde yapmış olduğu gezilerde çok seslilikten, demokratlıktan yana ama İBB Meclisi'nde ilk dakikadan itibaren yapmış olduğu tavrı burada MHP grubu adına kınadığımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından arazinin 25 yıllığına Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi oy çokluğu ile yeniden Meclis'ten geçti.

Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi
Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi
Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi

istanbul büyükşehir belediyesi, Kağıthane, AK Parti, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'ndeki arazi, yeniden kuruma tahsis edildi - Son Dakika
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