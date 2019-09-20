Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada
1 saat önce
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.
Kağıthane Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı 25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı