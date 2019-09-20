Son Dakika Haberleri: Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada
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Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada

1 saat önce

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.

Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada, System.String[]
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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